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20:13 03.11.2019

Суд в Николаеве арестовал на два месяца всех членов подозреваемой в тяжких преступлениях банды

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Суд в Николаеве арестовал на два месяца без возможности внесения залога всех четырех членов вооруженной преступной группировки, сообщил отдел коммуникации областной Национальной полиции.

"Сегодня, 3 ноября, следственный судья Центрального районного суда города Николаева удовлетворил ходатайство следователя о применении меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога в отношении еще двух подозреваемых в совершении ряда тяжких преступлений членов преступной группировки, задержанных правоохранителями в ходе проведения масштабной операции 1 ноября", - говорится в сообщении.

В Нацполиции напомнили, что в тот же день следователи задержали четырех фигурантов в порядке ст. 208 УПК Украины. Им по процессуальному руководству областной прокуратуры сообщили о подозрении в совершении ряда тяжких преступлений: ч. 3 ст. 289 "Незаконное завладение транспортным средством", ч. 1 ст. 147 "Захват заложников", ч. 2 ст. 146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека", ч. 1 ст. 126 "Побои и истязания", ч. 1 ст. 357 "Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение".

"2 ноября Центральный районный суд города Николаева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога в отношении главаря ВПГ и его 25-летнего сообщника, а… 3 ноября арестовал еще двух членов группировки, 41-го и 47-ми летних жителей г. Вознесенск, также без права внесения залога", - сообщили в полиции.

Следствие продолжается.

Теги: #николаев #банда #арест #украина #суд
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