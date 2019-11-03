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17:34 03.11.2019

Траурный митинг на месте массовых захоронений жертв сталинских репрессий в Куропатах провела белорусская оппозиция

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Траурный митинг на месте массовых захоронений жертв сталинских репрессий в Куропатах провела белорусская оппозиция

Белорусская оппозиция отметила в воскресенье шествием и митингом день памяти предков "Дзяды", передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".

Акция был организована Консервативно-христианской партией – БНФ. Участники акции собрались на площадке возле часового завода "Луч", после чего колонной проследовали в урочище Куропаты - место массовых захоронений жертв сталинских репрессий, где провели траурный митинг.

В акции приняли участие несколько сотен человек.

Милиция сопровождала колонну людей с самого начала акции, шествие и митинг прошли без инцидентов.

"Дзяды" ежегодно отмечаются в Беларуси 2 ноября.

Урочище Куропаты под Минском, где оппозиция традиционно проводит свою акцию в День поминовения предков, считается местом захоронения жертв сталинских репрессий. По различным оценкам, здесь захоронено от 30 тыс. до 100 тыс. человек. Территория захоронения занимает 15 га и охраняется государством.

На территории урочища установлен мемориальный знак от имени народа США. Он был открыт 15 января 1994 года во время визита в Беларусь президента США Билла Клинтона. Клинтон принимал участие в церемонии открытия мемориального знака.

Теги: #беларусь
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