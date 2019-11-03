События

16:13 03.11.2019

Сильные порывы ветра ожидаются в Киеве в понедельник

1 мин читать
Сильные порывы ветра ожидаются в Киеве в понедельник

В понедельник, 4 ноября в Киенве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый), сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В связи с этим Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре.

Так, все окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

"Если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев; в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии; избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт", - добавляют в КГГА.

Управление по вопросам гражданской защиты рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Теги: #киев #кгга #погода #прогноз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:22 03.11.2019
Тепло, но сыро будет в Украине в начале недели

Тепло, но сыро будет в Украине в начале недели

08:42 03.11.2019
Вход на 3 станции метро Киева могут ограничить из-за футбола

Вход на 3 станции метро Киева могут ограничить из-за футбола

06:37 03.11.2019
В Киеве на ул.Покровской перекрыто движение, объезд осуществляется ул.Сагайдачного

В Киеве на ул.Покровской перекрыто движение, объезд осуществляется ул.Сагайдачного

14:11 02.11.2019
В Киеве сотрудник ночного клуба смертельно избил посетителя - полиция

В Киеве сотрудник ночного клуба смертельно избил посетителя - полиция

08:12 02.11.2019
В большинстве областей Украины в субботу ожидается ухудшении погодных условий – ГСЧС

В большинстве областей Украины в субботу ожидается ухудшении погодных условий – ГСЧС

06:44 02.11.2019
В Киеве 40 многоквартирных домов могут остаться без тепла из-за долгов компании "Водоканал-Сервис"

В Киеве 40 многоквартирных домов могут остаться без тепла из-за долгов компании "Водоканал-Сервис"

12:32 01.11.2019
В Украине к воскресенью немного потеплеет

В Украине к воскресенью немного потеплеет

11:06 01.11.2019
В Киеве обстреляли скоростной трамвай

В Киеве обстреляли скоростной трамвай

11:02 01.11.2019
Станцию метро "Арсенальная" в Киеве закрыли на вход из-за увеличившегося пассажиропотока

Станцию метро "Арсенальная" в Киеве закрыли на вход из-за увеличившегося пассажиропотока

10:22 01.11.2019
Станции метро "Театральная" и "Крещатик" в Киеве вместе с пересадками закрыты после звонка о минировании

Станции метро "Театральная" и "Крещатик" в Киеве вместе с пересадками закрыты после звонка о минировании

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кроме Мангера, были другие заказчики преступления против Гандзюк

Два украинских военных ранены в результате 15 обстрелов боевиками на Донбассе

Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Зеленским в Белом доме

Суд назначил залог в 100 млн грн для депутата Дубневича

Боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала субботы, в том числе из 120-мм минометов

ПОСЛЕДНЕЕ

Траурный митинг на месте массовых захоронений жертв сталинских репрессий в Куропатах провела белорусская оппозиция

Кроме Мангера, были другие заказчики преступления против Гандзюк

Журналист Аркадий Бабченко покинул Украину

На юго-западе Франции 100 тыс. домохозяйств остались без энергоснабжения из-за непогоды

За пять лет войны на Донбассе погибло боле 3,3 тыс., ранены до 9 тыс. – ООН

Байден обвинил Трампа в сдаче внешнеполитических позиций США

Два украинских военных ранены в результате 15 обстрелов боевиками на Донбассе

В Николаеве суд арестовал главу ОПГ, задержанных накануне, на два месяца без права внесения залога

В ДТП с рейсовым автобусом в Хмельницкой области пострадало 13 человек, открыто уголовное производство

Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Зеленским в Белом доме

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА