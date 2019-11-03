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12:22 03.11.2019

Тепло, но сыро будет в Украине в начале недели

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Тепло, но сыро будет в Украине в начале недели

По прогнозам Укргидрометцентра 4 ноября на территорию Украины будет перемещаться теплая воздушная масса с юго-запада; ночью более влажный воздух, днем в большинстве областей влажность уменьшится.

В понедельник ночью в Украине, кроме южных областей, местами небольшой дождь, днем на Закарпатье и в Карпатах значительный дождь, на остальной территории без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, на Закарпатье и в Одесской области до 12° тепла, в восточных областях от 2° мороза до 3° тепла; днем 13-18° тепла, в южных областях до 21°, на крайнем востоке страны 7-12° тепла.

В Киеве - ночью местами небольшой дождь, днем без осадков; порывы южного ветра 15-20 м/с; температура ночью 6-8°, днем 15-17° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 4 ноября самая высокая температура днем была 14,9° в 1957г., самая низкая ночью -12,2° в 1979г.

На 5 ноября синоптики прогнозируют ночью в Украине, днем на Левобережье и на крайнем западе небольшие, местами умеренные дожди. Температура ночью 8-13°, на востоке и западе 5-10°, днем 12-17°, на юге до 21°.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

В Киеве 5 ноября ночью ожидается небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 14-16°.

Теги: #погода #прогноз
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