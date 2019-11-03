События

11:49 03.11.2019

На юго-западе Франции 100 тыс. домохозяйств остались без энергоснабжения из-за непогоды

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На юго-западе Франции 100 тыс. домохозяйств остались без энергоснабжения из-за непогоды

 Не менее 100 тыс. домохозяйств на юго-западе Франции обесточены из-за бури, сообщает в воскресенье интернет-портал французской газеты "Фигаро" со ссылкой на метеорологическую службу страны.

По ее данным, наиболее сложная ситуация складывается в департаментах Атлантические Пиренеи, Ланд, Жиронда и Дордонь.

В пострадавших от бури районах из-за подтоплений или упавших деревьев закрыты некоторые автотрассы. В регионе Новая Аквитания отменено или выполняется с запозданием движение региональных поездов.

Режим тревоги в связи с ухудшением погоды объявлен до второй половины дня воскресенья в 17 департаментах Франции.

Ожидается, что погода улучшится к 16:00 местного времени (17:00 по Киеву).

Теги: #франция
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Интерфакс-Украина
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