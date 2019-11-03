Вход на 3 станции метро Киева могут ограничить из-за футбола

Вечером в воскресенье, 3 ноября, из-за проведения на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Львов" (Львов) возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена, сообщили в КП "Киевский метрополитен".

"В воскресенье, 3 ноября, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало в 17:00) между командами "Динамо" (Киев) и "Львов" (Львов), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена", - сказано в сообщении.

Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".