События

07:30 03.11.2019

Два украинских военных ранены в результате 15 обстрелов боевиками на Донбассе

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Два украинских военных ранены в результате 15 обстрелов боевиками на Донбассе

За минувшие сутки боевики 15 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, ранены двое военнослужащих, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

"2 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120-мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… ранения в результате обстрелов получили двое военнослужащих Объединенных сил", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в воскресенье утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 6 обстрелов: вблизи Новогригорьевки - из минометов калибра 120-мм; у Авдеевки - из РПГ, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Талаковки - из станковых автоматических гранатометов; дважды неподалеку Водяного, что на Приазовье - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; у Павлополя - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 9 обстрелов: у Новозвановки - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов; трижды неподалеку Новолуганского - из стрелкового оружия и станковых противотанковых и автоматических гранатометов; дважды вблизи Хутора Вольного - из стрелкового оружия; неподалеку Луганского - из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов; у Шумел - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Зайцево - из СПГ, стрелкового оружия и автоматических гранатометов.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил не было", – добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка
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