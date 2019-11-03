В Николаеве суд арестовал главу ОПГ, задержанных накануне, на два месяца без права внесения залога

Центральный районный суд г.Николаева избрал меру пресечения для одного из четырех фигурантов уголовного производства, подозреваемых в совершении ряда тяжких преступлений, сообщает пресс-служба полиции в Николаевской области.

"49-летнему жителю Николаева избрано содержание под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога", – сказано в сообщении на сайте Нацполиции в субботу.

В настоящее время судебное заседание продолжается. Избирается мера пресечения 25-летнего подозреваемого.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области сотрудники полиции, СБУ, бойцы отрядов "КОРД" и "Альфа" провели спецоперацию по задержанию четырех злоумышленников, причастных к похищению мужчин и их избиению.

Отмечается, что злоумышленники 25-ти, 41-го, 47-ми и 49-ти лет избивали мужчин, держали их в заложниках, а также причастны к угону с территории охраняемой автостоянки, расположенной в пгт Вознесенск, грузовика DAF с полуприцепом.

"Двое из подозреваемых - ранее судимые жители Николаева, еще двое - жители Вознесенска, которые ранее не привлекались к уголовной ответственности", - отметили в полиции.

По информации правоохранителей, возглавлял группировку 49-летний житель Николаева, который является известной личностью в криминальных кругах. Сейчас он подсудимый в двух резонансных делах и отпущен судом под залог.