В ДТП с рейсовым автобусом в Хмельницкой области пострадало 13 человек, открыто уголовное производство

В результате опрокидывания рейсового автобуса в с.Должок Хмельницкой области пострадало 13 человек, правоохранители открыли уголовное производство, сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области.

"По состоянию на 15.00 в Каменец-Подольскую больницу было доставлено 13 пострадавших. Одна из травмированных женщина находится в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть и несовершеннолетняя девочка", – сказано в сообщении на странице правоохранителей в Фейсбук в субботу вечером.

Следователи следственного управления ГУНП в Хмельницкой области открыли уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса по ч.2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В полиции напомнили, что дорожно-транспортное происшествие произошло 2 ноября около 10.30 на окраине с.Должок Каменец-Подольского района.

Рейсовый автобус марки "Эталон", который двигался по маршруту "Залесье-1 - Каменец-Подольский", съехал в кювет и перевернулся.

Детали и причины ДТП устанавливаются. Предварительно рассматривается несколько версий причин, которые могли привести к опрокидыванию транспортного средства. Среди них водительский фактор, техническая неисправность автомобиля и другие. Окончательные выводы о причинах аварии можно будет сделать только после получения результатов автотехнической экспертизы и по завершении расследования.