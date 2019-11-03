Два человека погибло в результате ДТП в Черкасской области

В Черкасской области в результате ДТП с участием легкового авто и грузовика погибло два человека, сообщили в патрульной полиции Черкасской области.

"Вчера, поздно вечером, рядом Благодатного автомобиль ВАЗ-2111 въехал в грузовик. Есть предположение, что водитель "Жигулей" не придерживался безопасной скорости движения и дистанции и, как следствие - столкнулся с грузовиком DAF", – сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в ночь на воскресенье.

Патрульные подчеркнули, что на момент приезда медиков водитель и его пассажир были мертвы.

"Их тела из поврежденного авто освободили спасатели. Погибшие - 50 и 40-летние жители Черкасс", – добавили правоохранители.