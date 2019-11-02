Во Львове испуганные взрывом лошади снесли скамейку с людьми, пострадало два человека

В субботу вечером в центре Львова лошади испугавшись взрыва пиротехники, выбежали с каретой на тротуар и снесли скамейку с людьми, пострадало два человека, сообщило издание ZAXID.NET.

"В субботу вечером, 2 ноября, на проспекте Свободы напуганые взрывом петарды лошади вынесли прогулочную туристическую карету на пешеходную часть проспекта и снесли скамейку, где сидела 15-летняя девочка… по предварительным данным, пострадали два человека", – сказано в сообщении на сайте издания в субботу вечером.

Инцидент произошел примерно в 18:30. Очевидцы сообщили полицейским, что кто-то из прохожих запустил салюты или петарды и спугнул лошадей, которые были впряжены в прогулочную карету. Кони выбежали на тротуар и снесли скамейку.

По предварительным данным патрульных, в результате инцидента пострадали два человека. В частности, у 15-летней девушки, которая сидела на скамейке, открытый перелом ноги. Она была госпитализирована. Второй пострадавший, вероятно, является фирманом кареты.

По данным депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича, на место вызвали ветеринара, который должен осмотреть пострадавшую лошадь. На месте присутствуют представители ГСЧС.