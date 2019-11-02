События

23:59 02.11.2019

Во Львове испуганные взрывом лошади снесли скамейку с людьми, пострадало два человека

1 мин читать
Во Львове испуганные взрывом лошади снесли скамейку с людьми, пострадало два человека

В субботу вечером в центре Львова лошади испугавшись взрыва пиротехники, выбежали с каретой на тротуар и снесли скамейку с людьми, пострадало два человека, сообщило издание ZAXID.NET.

"В субботу вечером, 2 ноября, на проспекте Свободы напуганые взрывом петарды лошади вынесли прогулочную туристическую карету на пешеходную часть проспекта и снесли скамейку, где сидела 15-летняя девочка… по предварительным данным, пострадали два человека", – сказано в сообщении на сайте издания в субботу вечером.

Инцидент произошел примерно в 18:30. Очевидцы сообщили полицейским, что кто-то из прохожих запустил салюты или петарды и спугнул лошадей, которые были впряжены в прогулочную карету. Кони выбежали на тротуар и снесли скамейку.

По предварительным данным патрульных, в результате инцидента пострадали два человека. В частности, у 15-летней девушки, которая сидела на скамейке, открытый перелом ноги. Она была госпитализирована. Второй пострадавший, вероятно, является фирманом кареты.

По данным депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича, на место вызвали ветеринара, который должен осмотреть пострадавшую лошадь. На месте присутствуют представители ГСЧС.

 

Теги: #львов #лошади #пострадавшие
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:17 30.10.2019
Во Львове отопление включили в 99% многоэтажек

Во Львове отопление включили в 99% многоэтажек

19:10 29.10.2019
Подозреваемый в покушении на львовского бизнесмена Манзия задержан, ему выдвинуто подозрение

Подозреваемый в покушении на львовского бизнесмена Манзия задержан, ему выдвинуто подозрение

03:34 29.10.2019
Во Львовской области перевернулся автомобиль, пострадали 4 человека

Во Львовской области перевернулся автомобиль, пострадали 4 человека

22:35 27.10.2019
Три человека госпитализированы после ДТП в Киеве

Три человека госпитализированы после ДТП в Киеве

23:29 26.10.2019
Авиакомпания SkyUp открыла новый рейс из Львова в Шарджу

Авиакомпания SkyUp открыла новый рейс из Львова в Шарджу

13:17 26.10.2019
Студенты Львовского университета им.И.Франко смогут проходить практику в ГБР

Студенты Львовского университета им.И.Франко смогут проходить практику в ГБР

11:37 23.10.2019
ЕИБ выделит EUR450 млн на строительство северного объезда Львова, реконструкцию автодороги М-05 в 4 областях

ЕИБ выделит EUR450 млн на строительство северного объезда Львова, реконструкцию автодороги М-05 в 4 областях

09:47 23.10.2019
Во Львове 12 студентов училища отравились газом из баллончика

Во Львове 12 студентов училища отравились газом из баллончика

11:58 22.10.2019
Полиция проверяет информацию о минировании Львовских обладминистрации и вокзала

Полиция проверяет информацию о минировании Львовских обладминистрации и вокзала

19:21 21.10.2019
Во Львове при столкновении двух автобусов травмы получили 14 человек, трое из них госпитализированы

Во Львове при столкновении двух автобусов травмы получили 14 человек, трое из них госпитализированы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд назначил залог в 100 млн грн для депутата Дубневича

Боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала субботы, в том числе из 120-мм минометов

Полицию Закарпатской области возглавил Александр Канцидайло

В НАТО не захотели встречи генсека с освобожденными украинскими моряками - СМИ

СБУ выявила на Николаевской таможне миллионные злоупотребления при оформлении ввоза минудобрений

ПОСЛЕДНЕЕ

Американский грузовой космический корабль Cygnus успешно вышел на орбиту

Суд взял под стражу начальнику лесхоза на Харьковщине, пытавшемуся подкупить детектива НАБУ

Дубневич готовит апелляцию на решение ВАКС

Суд назначил залог в 100 млн грн для депутата Дубневича

Боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала субботы, в том числе из 120-мм минометов

СБУ пресекла деятельность сетей подпольного производства алкоголя в Винницкой и Тернопольской области

Испания предложила помочь Грете Тунберг пересечь Атлантику, чтобы попасть на климатический форум

Вход на 3 станции метро Киева в воскресенье могут ограничить из-за футбола

Полицию Закарпатской области возглавил Александр Канцидайло

В НАТО не захотели встречи генсека с освобожденными украинскими моряками - СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА