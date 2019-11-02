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22:58 02.11.2019

Американский грузовой космический корабль Cygnus успешно вышел на орбиту

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Американский грузовой космический корабль Cygnus успешно вышел на орбиту

Американский грузовой космический корабль Cygnus после отделения от второй ступени ракеты-носителя Antares в субботу успешно выведен на орбиту, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Запуск "грузовика" Cygnus к МКС с помощью ракеты-носителя Antares был осуществлен с космодрома NASA Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния.

Стыковка корабля Cygnus с МКС запланирована на 4 ноября. Она будет осуществляться путем захвата сблизившегося со станцией "грузовика" дистанционной рукой-манипулятором Canadarm-2 и последующим присоединением его к американскому модулю Unity.

Запуск осуществляется в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль. Cygnus должен будет доставить на МКС около 3,7 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Это уже 12-й полет космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman к МКС. Был также еще один неудачный запуск в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

Как сообщалось, накануне от МКС отстыковался японский грузовой космический корабль Японии HTV-8 (Kounotori 8 - "Белый аист 8"). 28 сентября он доставил на станцию более четырех тонн грузов. Корабль находился в составе МКС пять недель. 2 ноября японский "грузовик", загруженный мусором и отходами со станции, был сведен с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы Земли.

Теги: #мкс #сша #корабль #орбита
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