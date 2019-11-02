Дубневич готовит апелляцию на решение ВАКС

Народный депутат (группа "За будущее") Ярослав Дубневич готовит апелляционную жалобу на постановление Высшего антикоррупционного суда Украины о залоге в размере 100 млн грн.

"При отсутствии каких-либо доказательств, считаю, Постановление суда необоснованным, поэтому готовим апелляционную жалобу", – написал нардеп на своей странице в Фейсбук в субботу вечером.

Ранее Высший антикоррупционный суд постановил отказать в применении меры пресечения в виде содержания под стражей Дубневича и назначил залог в размере 100 млн грн, который должен быть внесен в течении 5 дней.

Внесение залога возможно на спецсчет в течение действия постановления суда - 5 дней.

Суд обязал Дубневича сдать паспорта и носить электронный браслет.

Вопрос об обжаловании указанного пресечения в Апелляционной палате антикоррупционного суда будет решено после ознакомления с полным текстом решения суда.

Как сообщалось, Дубневича подозревают в уголовном преступлении, предусмотренным ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением).

Как утверждает САП, Дубневич воспользовался своим статусом народного депутата и главы транспортного комитета парламента, чтобы в сговоре с руководителями предположительно подконтрольных ему предприятий, получить неправомерную выгоду в размере более 93 млн грн на сделке с поставкой комплектующих для "Укрзализници". Бывшему главе транспортного комитета Рады грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) просил суд избрать подозреваемому нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней с альтернативой внесения залога в 93 млн грн.