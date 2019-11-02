События

18:30 02.11.2019

Боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала субботы, в том числе из 120-мм минометов

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В течение суток субботы боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из минометов калибра 120-мм, а также РПГ, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – сказано в вечерней сводке на странице штаба в Фейсбук в субботу вечером.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 4 обстрела украинских позиций: вблизи Новогригорьевка - из минометов калибра 120-мм; неподалеку Талаковки и Водяного - из станковых автоматических гранатометов; у Авдеевки - из РПГ, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики осуществили 2 обстрела позиций ООС: у Новозвановки - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов; неподалеку Новолуганского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия и автоматических гранатометов.

Теги: #оос #сводка
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