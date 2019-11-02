События

16:29 02.11.2019

Вход на 3 станции метро Киева в воскресенье могут ограничить из-за футбола

1 мин читать
Вход на 3 станции метро Киева в воскресенье могут ограничить из-за футбола

Вечером в воскресенье, 3 ноября, из-за проведения на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Львов" (Львов) возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена, сообщили в КП "Киевский метрополитен".

"В воскресенье, 3 ноября, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало в 17:00) между командами "Динамо" (Киев) и "Львов" (Львов), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена", - сказано в сообщении.

Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Теги: #метро #футбол
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:46 01.11.2019
Все станции метро в Киеве работают в обычном режиме, информация о минировании не подтвердилась

Все станции метро в Киеве работают в обычном режиме, информация о минировании не подтвердилась

12:24 01.11.2019
Станция метро "Крещатик" в Киеве возобновила работу после "минирования"

Станция метро "Крещатик" в Киеве возобновила работу после "минирования"

11:02 01.11.2019
Станцию метро "Арсенальная" в Киеве закрыли на вход из-за увеличившегося пассажиропотока

Станцию метро "Арсенальная" в Киеве закрыли на вход из-за увеличившегося пассажиропотока

10:22 01.11.2019
Станции метро "Театральная" и "Крещатик" в Киеве вместе с пересадками закрыты после звонка о минировании

Станции метро "Театральная" и "Крещатик" в Киеве вместе с пересадками закрыты после звонка о минировании

22:51 30.10.2019
"Динамо" обыграло "Шахтер" в Киеве в Кубке Украины

"Динамо" обыграло "Шахтер" в Киеве в Кубке Украины

06:52 30.10.2019
В работе метро Киева вечером возможны некоторые изменения из-за проведения футбольного матча на "Олимпийском" – КГГА

В работе метро Киева вечером возможны некоторые изменения из-за проведения футбольного матча на "Олимпийском" – КГГА

03:16 25.10.2019
Неизвестные забросали камнями автобусы с футбольными болельщиками в центре Киева, несколько человек задержаны

Неизвестные забросали камнями автобусы с футбольными болельщиками в центре Киева, несколько человек задержаны

00:42 25.10.2019
"Динамо" сыграло в Киеве вничью с "Копенгагеном" в Лиге Европы

"Динамо" сыграло в Киеве вничью с "Копенгагеном" в Лиге Европы

22:01 24.10.2019
"Александрия" сыграла вничью на выезде с "Сент-Этьеном" в Лиге Европы

"Александрия" сыграла вничью на выезде с "Сент-Этьеном" в Лиге Европы

16:04 23.10.2019
В Киевском метро 24 октября возможны ограничения в работе из-за футбола

В Киевском метро 24 октября возможны ограничения в работе из-за футбола

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Полицию Закарпатской области возглавил Александр Канцидайло

В НАТО не захотели встречи генсека с освобожденными украинскими моряками

СБУ выявила на Николаевской таможне миллионные злоупотребления при оформлении ввоза минудобрений

Режим ограничений на перемещение в районе разведения в Золотом будет отменен 3 ноября - ООС

Глава МИД Финляндии посетил Станицу Луганскую – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ пресекла деятельность сетей подпольного производства алкоголя в Винницкой и Тернопольской области

Испания предложила помочь Грете Тунберг пересечь Атлантику, чтобы попасть на климатический форум

Полицию Закарпатской области возглавил Александр Канцидайло

В НАТО не захотели встречи генсека с освобожденными украинскими моряками

СБУ выявила на Николаевской таможне миллионные злоупотребления при оформлении ввоза минудобрений

Режим ограничений на перемещение в районе разведения в Золотом будет отменен 3 ноября - ООС

В Киеве сотрудник ночного клуба смертельно избил посетителя - полиция

Боевики с начала суток трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе

США призывают к справедливости в отношении семей убитых журналистов Гонгадзе и Шеремета

В Хмельницкой области перевернулся рейсовый автобус, пострадали 8 человек - полиция

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА