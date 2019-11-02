В НАТО не захотели встречи генсека с освобожденными украинскими моряками

В НАТО в ходе визита в Североатлантического совета Одессу 30 октября не захотели встречи генсека Йенса Столтенберга с освобожденными в начале сентября украинскими моряками, которых в ноябре минувшего года силой захватили российские силовики возле Керченского пролива, сообщает еженедельник "Зеркало недели. Украина" (ZN.UA)

"По информации ZN.UA, украинская сторона предлагала организовать в Одессе встречу генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга с освобожденными из России украинскими моряками, но в Альянсе отказали в этом", - сообщает издание.

"Основным противником, по информации источников, оказалась Франция, не желающая раздражать Россию встречей, которая, по мнению Парижа, может "сорвать мирный процесс и негативно повлиять на организацию переговоров в нормандском формате", - отмечается в сообщении на сайте ZN.UA .