События

12:36 02.11.2019

В Хмельницкой области перевернулся рейсовый автобус, пострадали 8 человек - полиция

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В Хмельницкой области перевернулся рейсовый автобус, пострадали 8 человек - полиция

 В с.Должок Хмельницкой области полиция выясняет обстоятельства опрокидывания рейсового автобуса, в результате которого травмировано ориентировочно 8 человек, сообщает пресс-служба полиции Хмельницкой области в Фейсбуке.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 2 ноября около 11 часов утра на окраине села Должок Каменец-Подольского района. Рейсовый автобус, который двигался по маршруту "Залесье-1 - Каменец-Подольский", съехал в кювет и перевернулся", - сказано в сообщении.

Так, в результате опрокидывания транспортного средства 31-летний водитель и 7 пассажиров автобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести, пострадавших доставили в больницу.

По предварительной информации, в транспортном средстве заклинило колесо, но окончательные выводы о причинах аварии можно будет сделать только после получения результатов автотехнической экспертизы и по завершению расследования.

В полиции отметили, что в дальнейшем информация о ДТП будет уточняться. Детали и причины происшествия устанавливаются.

Теги: #хмельницкая_область #дтп #полиция
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