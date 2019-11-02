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11:33 02.11.2019

Пограничники задержали в Краматорске украинца, который добровольно вступил в НВФ "ДНР"

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Пограничники задержали в Краматорске мужчину, который служил в незаконных вооруженных формированиях так называемой "Донецкой народной республики", сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"В ходе допроса задержанного правоохранители выяснили, что 36-летний украинец в июне 2014 года, решил добровольно пойти на службу к боевикам. Задачи российских кураторов добросовестно выполнял на блокпостах в г.Краматорск Донецкой области, где, по словам задержанного, выполнял задание по проверке документов граждан и осмотру транспортных средств", - сказано в сообщении.

Сведения об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч.2 ст.260 УК Украины внесены в Единый реестр досудебных расследований. Правоохранителями проводятся дальнейшие следственные действия.

Теги: #донецкая_область #госпогранслужба #боевики #нвф
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