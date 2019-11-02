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11:12 02.11.2019

Правоохранители в Николаевской области задержали членов вооруженной группировки, которые похищали людей

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Правоохранители в Николаевской области задержали членов вооруженной группировки, которые похищали людей

В Николаевской области сотрудники полиции, СБУ, бойцы отрядов "КОРД" и "Альфа" провели спецоперацию по задержанию четырех злоумышленников, причастных к похищению мужчин и их избиению, сообщает пресс-служба полиции в Николаевской области.

"Сейчас продолжаются следственные мероприятия, полиция проводит ряд обысков по местам проживания злоумышленников, в их автомобилях и офисах. Уже правоохранители изъяли более сотни патронов к разному оружию, в т.ч. к автоматическому, три пистолета и ножи, а также наркотические вещества", - сказано в сообщении

Отмечается, что злоумышленники 25-ти, 41-го, 47-ми и 49-ти лет избивали мужчин, держали их в заложниках, а также причастны к угону с территории охраняемой автостоянки, расположенной в пгт Вознесенск, грузовика DAF с полуприцепом.

"Двое из подозреваемых - ранее судимые жители Николаева, еще двое - жители Вознесенска, которые ранее не привлекались к уголовной ответственности", - отметили в полиции.

По информации правоохранителей, возглавлял группировку 49-летний житель Николаева, который является известной личностью в криминальных кругах. Сейчас он подсудимый в двух резонансных делах и отпущен судом под залог.

Теги: #злоумышленники #полиция #николаевская_область
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