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10:18 02.11.2019

Глава Минэнерго США отказался давать показания конгрессменам в закрытом режиме - СМИ

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Министр энергетики США Рик Перри, покидающий этот пост в конце года, отказывается давать показания занимающимся процедурой импичмента конгрессменам в палате представителей США в закрытом режиме, пишет в субботу газета The Hill со ссылкой на заявление пресс-секретаря ведомства Шайлин Хайнс.

"Министр не будет принимать участие в тайном допросе, где не может присутствовать адвокат. Если (конгрессмены - ИФ) комитета заинтересованы в проведении серьезного разбирательства, они вольны направить министру на рассмотрение приглашение принять участие в открытом слушании, свидетелями которого могут быть американцы, и где сможет присутствовать адвокат из министерства", - говорится в ее заявлении.

Перри по расписанию должен выступить на слушаниях в Конгрессе США за закрытыми дверями 6 ноября.

В этот же день к конгрессменам в палате представителей должны явиться и другие сотрудники администрации - исполняющий обязанности директора Управления по вопросам управления и бюджета Рассел Воут, советник в Госдепартаменте США Ульрих Брехбул, а также исполняющий обязанности заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл.

Перри - один из членов администрации Трампа, активно контактировавших с украинскими властями. Конгрессмены-демократы в настоящее время изучают эти контакты, так как считают, что они могут стать поводом для объявления импичмента Трампу. По мнению демократов, президент мог злоупотребить властью, пытаясь оказать давление на Киев и заставить украинскую сторону провести расследование в отношении сына политического оппонента - бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Ожидается, что он покинет свой пост 1 декабря.

Теги: #сша #минэнерго #трамп #показания
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