Пограничники задержали в Одессе гражданина РФ с составляющими к оружию

В Одессе пограничники задержали гражданина Российской Федерации (РФ), который пытался вывезти составляющие к винтовке, сообщает пресс-служба Одесского пограничного отряда в Фейсбуке.

"Выявить правонарушителя помогла служебная собака, которая была привлечена к проверке пассажиров одного из рейсов, следовавших в Минск", - сказано в сообщении.

Так, собака среагировала на багаж гражданина РФ. При осмотре багажа в чемодане гражданина России выявили два магазина к автоматической винтовке "М16" и один магазин к пистолету "Глок".

"Составляющие к оружию изъяты. За попытку перевезти через государственную границу Украины с нарушением установленного порядка опасных предметов лицо передано сотрудникам полиции", - отметили в Одесском пограничном отряде.