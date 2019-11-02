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10:05 02.11.2019

Глава МИД Финляндии посетил Станицу Луганскую – штаб ООС

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Глава МИД Финляндии посетил Станицу Луганскую – штаб ООС

 Делегация Финляндской Республики во главе с министром иностранных дел Пеккой Хаависто (Pekka Haavisto) посетила с рабочим визитом участок разведения сил и средств № 1 в Станице Луганской, сообщает пресс-штаб операции Объединенных сил.

"Целью визита была демонстрация поддержки Украины, получение актуальной информации относительно развития ситуации по безопасности и действий российских оккупационных войск", - сказано в сообщении.

Так, Хаависто положительно отметил работу украинской стороны на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Станица Луганская", а именно проведение ремонтно-восстановительных работ разрушенного моста и внедрение бесплатного общественного транспорта для гражданских лиц с ограниченной мобильностью.

Отмечается, что от украинской стороны делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

Как сообщалось, Пекка Хаависто (Pekka Haavisto) посетил краину 31 октября - 1 ноября, в частности, линию разграничения на Донбассе.

Глава финской дипломатии встретился со своим коллегой Вадимом Пристайко, экспертами, консультирующими Украину по вопросам реформ, а также с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ).

Глава МИД Финляндии сообщил, что Хельсинки готовят дополнительный пакет помощи в вопросах разминирования Донбасса.

"Восточная Украина является одной из наиболее сильно загрязненных минами зон конфликтов в мире. Мы готовим дополнительный пакет на EUR 600 тыс. для разминирования", - цитируют в пресс-службе слова министра.

Теги: #станица_луганская #финляндия #мид
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