4 ноября глава МИД Эстонии Рейнсалу приедет в Киев на переговоры с Пристайко

В Киев 4 ноября с официальным визитом прибудет глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу и проведет встречу с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко где будет обсуждаться диджитализация госуправления и сотрудничество в международных организациях, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Предполагается обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в частности привлечения эстонского опыта в сфере электронного управления и взаимодействия в контексте противодействия вызовам, поддержка Таллином внешнеполитических приоритетов Украины, а также сотрудничества в рамках международных организаций", - говорится в сообщении, на официальном сайте МИД Украины.