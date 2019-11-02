События

06:44 02.11.2019

В Киеве 40 многоквартирных домов могут остаться без тепла из-за долгов компании "Водоканал-Сервис"

1 мин читать
В Киеве 40 многоквартирных домов могут остаться без тепла из-за долгов компании "Водоканал-Сервис"

 В Киеве около 40 многоквартирных домов могут остаться без тепла из за долгов в 16 млн. грн, компании "Водооканал-Сервис", сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Мы имеем сложную ситуацию, когда компания посредник между конечным потребителем и теплоснабжающей компанией не выполняет своих обязательств. Сейчас долг "Водоканал-Сервис" - более 16 млн грн. Учитывая, что "Киевтеплоэнерго" должно обеспечивать 90% расчетов за потребленный природный газ, тенденция образования таких значительных долгов неприемлема исполнителем услуги, которым является "Водоканал-Сервис». Не произведена информационная работа с людьми, не урегулирован вопрос долга, а представители ОСМД и ЖСК не имеют информации о структуре этого долга, увеличивается с каждым годом. Сегодня любая компания, которая взяла на себя обязательства перед клиентами, должна их выполнять, а не создавать кризисную ситуацию. Мы инициировали встречу с представителями "Водоканал-Сервис», правлениями ОСМД и ЖСК и предложили возможные в рамках действующего законодательства варианты выхода из этой ситуации. Надеемся, наш алгоритм будет принят, и мы снимем риск отсутствия тепла", - заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Теги: #киев #кгга #украина #отопление
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:12 02.11.2019
В большинстве областей Украины в субботу ожидается ухудшении погодных условий – ГСЧС

В большинстве областей Украины в субботу ожидается ухудшении погодных условий – ГСЧС

08:00 02.11.2019
4 ноября глава МИД Эстонии Рейнсалу приедет в Киев на переговоры с Пристайко

4 ноября глава МИД Эстонии Рейнсалу приедет в Киев на переговоры с Пристайко

07:19 02.11.2019
Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали – штаб ООС

05:16 02.11.2019
Рассмотрение апелляции на приговор сотруднице т.н. МГБ "ДНР" с позывным "Тереза" перенесено на 21 ноября

Рассмотрение апелляции на приговор сотруднице т.н. МГБ "ДНР" с позывным "Тереза" перенесено на 21 ноября

02:27 02.11.2019
В "Слуге народа" считают, что встреча в Нормандском формате или покажет его состоятельность, или даст основание для изменения формата переговоров

В "Слуге народа" считают, что встреча в Нормандском формате или покажет его состоятельность, или даст основание для изменения формата переговоров

02:22 02.11.2019
В ТКГ и в Генштабе ВСУ пока не обсуждаются другие участки разведения сил на Донбассе – замглавы Генштаба

В ТКГ и в Генштабе ВСУ пока не обсуждаются другие участки разведения сил на Донбассе – замглавы Генштаба

02:17 02.11.2019
"Метинвест" в августе сократил выручку на 9,8% к июлю, EBITDA - на 17,9%

"Метинвест" в августе сократил выручку на 9,8% к июлю, EBITDA - на 17,9%

01:07 02.11.2019
При возобновлении обстрелов на участках разведения ВСУ имеют право вновь занять свои позиции – замглавы Генштаба

При возобновлении обстрелов на участках разведения ВСУ имеют право вновь занять свои позиции – замглавы Генштаба

00:11 02.11.2019
В СБУ надеются, что в скором времени будет найден важный подозреваемый в деле Гандзюк Левин и будут результаты по ряду расследуемых производств

В СБУ надеются, что в скором времени будет найден важный подозреваемый в деле Гандзюк Левин и будут результаты по ряду расследуемых производств

23:51 01.11.2019
Мендель опровергла заявление о том, что Украина не поздравила Китай с Днем независимости

Мендель опровергла заявление о том, что Украина не поздравила Китай с Днем независимости

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Расследованием смерти подростка в Прилуках будет заниматься Главное следственное управление Нацполиции - Клименко

Отец Екатерины Гандзюк пригласил Зеленского на акцию "Год без Кати"

Потери боевиков на Донбассе за месяц составили почти сто человек – разведка ООС

В субботу начинается избирательный процесс первых местных выборов в 86 ОТГ – ЦИК

Зеркальный этап разведения сил на участке №2 в районе н.п. Золотое-4 завершился – пресс-центр ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

К МКС стартует американский грузовой космический корабль Cygnus

Помпео выступил в поддержку требований участников протеста в Ираке

Израильские военные сообщили об успешном перехвате семи ракет, выпущенных из сектора Газа

Расследованием смерти подростка в Прилуках будет заниматься Главное следственное управление Нацполиции - Клименко

Расследованием смерти подростка в Прилуках будет заниматься Главное следственное управление Нацполиции - Клименко

Прилуцкая полиция будет регулярно и подробно отчитываться о ходе расследования смерти 14-летнего подростка – главк

СБУ ликвидировала механизм нелегального производства дизтоплива и бензина в Харьковской и Полтавской областях

Отец Екатерины Гандзюк пригласил Зеленского на акцию "Год без Кати"

Потери боевиков на Донбассе за месяц составили почти сто человек – разведка ООС

Жители Прилук второй день протестуют, требуя справедливого расследования гибели 14-летнего школьника - ТВ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА