В Киеве 40 многоквартирных домов могут остаться без тепла из-за долгов компании "Водоканал-Сервис"

В Киеве около 40 многоквартирных домов могут остаться без тепла из за долгов в 16 млн. грн, компании "Водооканал-Сервис", сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Мы имеем сложную ситуацию, когда компания посредник между конечным потребителем и теплоснабжающей компанией не выполняет своих обязательств. Сейчас долг "Водоканал-Сервис" - более 16 млн грн. Учитывая, что "Киевтеплоэнерго" должно обеспечивать 90% расчетов за потребленный природный газ, тенденция образования таких значительных долгов неприемлема исполнителем услуги, которым является "Водоканал-Сервис». Не произведена информационная работа с людьми, не урегулирован вопрос долга, а представители ОСМД и ЖСК не имеют информации о структуре этого долга, увеличивается с каждым годом. Сегодня любая компания, которая взяла на себя обязательства перед клиентами, должна их выполнять, а не создавать кризисную ситуацию. Мы инициировали встречу с представителями "Водоканал-Сервис», правлениями ОСМД и ЖСК и предложили возможные в рамках действующего законодательства варианты выхода из этой ситуации. Надеемся, наш алгоритм будет принят, и мы снимем риск отсутствия тепла", - заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.