ассмотрение апелляции на приговор сотруднице т.н. МГБ "ДНР" с позывным "Тереза" перенесено на 21 ноября

Харьковский апелляционный суд перенес заседание по апелляционной жалобе на приговор, вынесенный Киевским райсудом сотруднице т.н. министерства государственной безопасности "ДНР", гражданке РФ Ларисе Чубаровой с позывным "Тереза".

"Заседание перенесли на 21 ноября в связи с отпуском одной из судей-членов коллегии", - сообщили корреспонденту агентства Интерфакс-Украина в пресс-службе Харьковского апелляционного суда.

Приговор Чубаровой был вынесен 29 июня 2017 года. Апелляционный суд трижды пытался рассмотреть жалобу на этот приговор, но безуспешно. 3 мая 2018 года взяла самоотвод вся коллегия судей. 18 июля 2018 года и 26 апреля 2018 года о самоотводе заявляли члены коллегии.

Как сообщалось, 7 апреля 2015 г. сотрудники контрразведки совместно с коллегами из Управления СБУ в Харьковской области задержали предполагаемого организатора серии взрывов в Харькове. Как сообщил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский, задержанная - гражданка ПФ, сотрудница т.н. министерства государственной безопасности "ДНР" с позывным «Тереза».

По его словам, установлено, что задержанная в начале 2014 года была активной участницей Антимайдана в Харькове и пророссийских протестных акций. После начала боевых действий на Донбассе "Тереза" выехала в Донецк для участия в вооруженном противостоянии против Украины на стороне т.н. ДНР. В феврале 2015г. она по координации руководителя одного из управлений т.н.МГБ ДНР с позывным "Док" прибыла в Харьков с целью сбора разведывательной информации и координации деятельности диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), которые действуют на территории региона. В результате проведения неотложных следственных действий по месту временного проживания задержанной было обнаружено самодельное взрывное устройство, военное снаряжение и антиукраинская символика.

22 сентября 2015г обвинительный акт в отношении Чубаровой был направлен в суд.

29 июня 2017г Киевский райсуд Харькова признал ее виновной в участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях, незаконном обращении с оружием, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность государства (ч.4 ст.260, ч.1 ст.263, ч.1 ст.110 УК Украины) и назначил ей наказание в виде 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Чубарова и ее адвокат подали апелляционные жалобы на приговор.