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03:58 02.11.2019

К МКС стартует американский грузовой космический корабль Cygnus

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К МКС стартует американский грузовой космический корабль Cygnus

 Американская ракета-носитель Antares с грузовым космическим кораблем Cygnus в субботу стартует к Международной космической станции (МКС), сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Запуск намечен на 09:59 по восточному времени США  с космодрома NASA Уоллопс, который размещается на одноименном острове у атлантического побережья американского штата Вирджиния.

По сообщению NASA, погодные условия в районе космодрома на 95% благоприятны для проведения запуска.

Стыковка корабля Cygnus с МКС запланирована на 4 ноября. Она будет осуществляться путем захвата сблизившегося со станцией "грузовика" дистанционной рукой-манипулятором станции Canadarm-2 и последующим присоединением его к американскому модулю Unity.

Запуск осуществляется в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль. Cygnus должен будет доставить на МКС около 3,7 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.

Это будет уже 12-й полет космического "грузовика" корпорации Northrop Grumman к МКС. Был также еще один неудачный запуск в 2014 году, когда корабль не долетел до станции вследствие аварии ракеты-носителя Antares. Первый успешный запуск Cygnus состоялся 18 сентября 2013 года.

Как сообщалось, накануне от МКС отстыковался японский грузовой космический корабль Японии HTV-8 (Kounotori 8 - "Белый аист 8"). 28 сентября он доставил на станцию более четырех тонн грузов. Корабль находился в составе МКС пять недель. 2 ноября японский "грузовик", загруженный мусором и отходами со станции, будет сведен с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы Земли.

Теги: #мкс #сша #космос #корабль
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