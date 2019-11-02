В "Слуге народа" считают, что встреча в Нормандском формате или покажет его состоятельность, или даст основание для изменения формата переговоров

Во фракции "Слуга народа" считают, что встреча лидеров государств Нормандского формата либо покажет его состоятельность для прекращения войны на Донбассе и восстановления территориальной целостности Украины, либо в случае его несостоятельности станет основанием для изменения переговорной позиции Украины и формата переговоров.

"Я поддерживаю позицию о том, что Украине нужно поменять переговорную позицию. Но для этого сначала нужно закончить со старым форматом. Нам нужны союзники. Нельзя просто сказать, что ничего не было, наши предшественники – это предшественники, а мы другие люди", - сказал глава фракции Давид Арахамия в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Он отметил, что "с внешним врагом нужно бороться коллективно". "Коллектив весь говорит, что ребята, у вас есть документ на выполнение, вы его выполните, а они пусть не выполнят, после этого мы имеем полное право переформатировать уровень дискуссии", - указал депутат.

Арахамия согласен с тем, что "публично недостаточно прозрачен дальнейший стратегический план" Украины в этом вопросе, и для этого была создана специальная комиссия в Верховной Раде, "нужно привлекать экспертов, дипломатов и работать".

Глава фракции "Слуга народа" отметил, что есть риск в разведении сил на Донбассе, но руководство Украины пытается этот риск минимизировать.

"Риск - 1 км отведения. В течение 15 минут подъезжает пехота, в течение 40 минут – тяжелая техника. Если ничего не делать, можно просто сесть и как предыдущая власть пять лет рассказывать, какой Путин плохой, как нам надо укреплять армию, как давайте будем идти вместе в НАТО, куда нас еще никто не пригласил, и давайте просто сидеть и ждать. Наши избиратели хотят видеть конкретные шаги к миру. Получится или не получится, к сожалению, не только от нас, украинцев, зависит, но будем пробовать", - пояснил он.

В свою очередь представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде, народный депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук напомнила, что Нормандский формат является механизмом контроля над выполнением Минских соглашений согласно резолюции Совета безопасности ООН 2202 от 17 февраля 2015 года об одобрении Комплекса мер по выполнению Минских соглашений.

"И если мы хотим изменить этот Нормандский формат, то мы обращаемся в ООН, делаем голосование и меняем. Но сначала нужно встретиться в Нормандском формате, зафиксировать его несостоятельность, приехать тогда в ООН, если мы рассчитываем на международную поддержку, потом возможно на войска ООН, на международные санкции", - отметила она.