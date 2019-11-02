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02:17 02.11.2019

"Метинвест" в августе сократил выручку на 9,8% к июлю, EBITDA - на 17,9%

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"Метинвест" в августе сократил выручку на 9,8% к июлю, EBITDA - на 17,9%

Выручка Metinvest B.V. (Нидерланды), материнской компании горно-металлургической группы "Метинвест", в августе 2019 года снизилась на 9,8%, или на $93 млн, по сравнению с предыдущим месяцем - до $853 млн с $946 млн.

Согласно обнародованным предварительным неаудированным консолидированным ежемесячным результатам финансовой отчетности компании, показатель EBITDA по итогам августа составил $119 млн, что на 17,9% (на $26 млн) меньше, чем в июле текущего года ($145 млн).

Согласно отчету, скорректированная EBITDA металлургического дивизиона группы за август 2019 года составила "минус" $43 млн (в июле "минус" $26 млн), в том числе "минус" $17 млн - от участия в СП ($9 млн); EBITDA горнодобывающего дивизиона - $163 млн (в июле - $174 млн), в том числе от СП - $25 млн ($34 млн). Расходы управляющей компании - $6  млн ($7 млн).

Общая выручка в августе-2019 состояла из выручки метдивизиона в размере $687 млн (в июле  - $721 млн), горнодобывающего - $316 млн ($346 млн), внутригрупповые продажи - $150 ($120 млн).

Общая задолженность компании в августе сократилась на $52 млн по сравнению с июлем - до $2,679 млрд с $2,731 млрд. При этом объем денежных средств сократился на $65 млн - до $238 млн с $303 млн.

Использованные в инвестдеятельности денежные средства составили $59 млн, использованные в финансовой деятельности - $43 млн.

Кроме того, "Метинвест" за счет перепродажи квадратной заготовки (произведенной ДМК корпорации "ИСД" - ИФ) в августе  в объеме 67 тыс. тонн получил $29 млн, также от перепродажи 191 тыс. тонн плоского проката - $103 млн, 56 тыс. тонн длинного проката - $30 млн, 96 тыс. тонн чушкового чугуна - $35 млн.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #метинвест #украина
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