При возобновлении обстрелов на участках разведения ВСУ имеют право вновь занять свои позиции – замглавы Генштаба

Заместитель начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Наев отмечает, что в случае возобновления противником обстрелов на участках разведения сил на Донбассе ВСУ имеют право вновь занять свои позиции, что предусмотрено подписанным 21 сентября 2016 года Трехсторонней контактной группой в Минске рамочным соглашением о разведении сил.

Есть рамочное соглашение, подписанное 21 сентября 2016 года Трехсторонней контактной группой, и в нем прописаны три участка разведения: Станица Луганская, Золотое и Петровское. Если потом возобновятся обстрелы, то предусмотрено, что стороны имеют право занять эти позиции. В Золотом и Петровском уже происходило разведение сторон, но потом эти участки были заняты в связи с тем, что противник нарушил условия", - сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Наев отметил, что у украинских военных есть возможность наблюдать за действии противника на участках разведения. "Нами предусмотрено создание соответствующей разведывательной системы. В том числе с применением видео, чтобы можно было это видеть. Такие системы есть, и украинская армия имеет возможность наблюдать за действиями врага", - указал он.