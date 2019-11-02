В СБУ надеются, что в скором времени будет найден важный подозреваемый в деле Гандзюк Левин и будут результаты по ряду расследуемых производств

Начальник Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар надеется, что принятые меры помогут в ближайшее время найти объявленного в розыск подозреваемого в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина (Москаленко) и будут обнародованы результаты по ряду расследуемых уголовных производств, которые связаны с нападением на Гандзюк.

"Сложность этого преступления в том, что основной организатор, подозреваемый Левин, находится в розыске. Надеемся, что в ближайшее время благодаря принятым мерам Службой безопасности, Интерполом, он будет найден. К сожалению, его показаний нам не хватает. Другие лица, Торбин и исполнители, дали показания, на которых, а также на других показаниях основывается подозрение Левину и Мангеру (главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру – ИФ)", - сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

Тиводар отметил, что следствие по делу Гандзюк продвигается, проверяются на причастность к преступлению не только экс-глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев и депутат Херсонского облсовета Евгений Рищук, а и другие лица, которые "могли заказать и заказали это страшное преступление".

"Но пока официальное подозрение вручено Мангеру как организатору и заказчику нападения на Гандзюк, что привело к ее смерти. К сожалению, достаточных, подчеркиваю, достаточных доказательств на сегодняшний день для сообщения о подозрении другим лицам, которые заказали (нападение на Гандзюк – ИФ), пока что, подчеркиваю, нет", - указал он.

Начальник ГСУ СБУ напомнил, что уголовное производство в отношении Левина и Мангера на данное время остановлено, вместе с тем, кроме этого производства, следователи СБУ расследуют еще пять уголовных производств, которые связаны с нападением на Гандзюк, а также с обстоятельствами, которые предшествовали этому.

"По этим пяти уголовным производствам работа следователей продолжается, под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины. И могу вас заверить, что в ближайшее время по этим производствам будут результаты, и они будут обнародованы для общественности", - заверил он.