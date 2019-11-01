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23:51 01.11.2019

Мендель опровергла заявление о том, что Украина не поздравила Китай с Днем независимости

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Мендель опровергла заявление о том, что Украина не поздравила Китай с Днем независимости

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла информацию о том, что  Украины якобы не поздравила Китай с Днем независимости.

"Спасибо за пристальное внимание к украино-китайским отношениям в вашем последнем посте. Отвечать на все пункты сейчас преждевременно. Однако вот опровержения вашего первого пункта о том, что якобы Украина не поздравила Китай с Днем независимости. Поздравление было отправлено 1 октября как и положено. Мы просим проверять информацию перед ее распространением. Украина высоко ценит отношения с Китаем", - написала Мендель, на своей официальной странице в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

Этот пост Мендель написала в ответ на пост в соцсети Фейсбук директора экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолия Амелина.

Теги: #мендель #украина #китай
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