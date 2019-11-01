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21:28 01.11.2019

Расследованием смерти подростка в Прилуках будет заниматься Главное следственное управление Нацполиции - Клименко

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Расследованием смерти подростка в Прилуках будет заниматься Главное следственное управление Нацполиции - Клименко

Расследованием смерти подростка в Прилуках будет заниматься Главное следственное управление Национальной полиции, руководитель местной полиции отстранен от исполнения служебных обязанностей, заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Максимально объективное расследование причин и обстоятельств трагической смерти парня - такую задачу я поставим лучшим следователям центрального аппарата. Поэтому завтра все материалы уголовного производства будут переданы в Главное следственное управление, где их изучением займется группа опытных следователей и оперативников", - говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции в пятницу вечером.

Теги: #подросток #прилуки #нацполиция
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