Прилуцкая полиция будет регулярно и подробно отчитываться о ходе расследования смерти 14-летнего подростка – главк

В пятницу в Прилуках начальник Главного управления Национальной полиции в Черниговской области Эдуард Алехин встретился с общественностью, чтобы основательно рассказать о ходе расследования смерти 14-летнего подростка на железнодорожных путях.

"29 октября Прилуки всколыхнуло известие о смерти несовершеннолетнего… Сегодня руководитель полиции Черниговщины в помещении Прилуцкого городского отдела полиции в формате открытого диалога общался с местными активистами, которые накануне провели акцию с требованием скорейшего расследования этого резонансного события. На этой встрече получили слово полицейские из состава следственно-оперативной группы, которая выезжала на место трагедии. Следователь, оперативник уголовного розыска и криминалист подробно рассказали присутствующим о проделанной работе в рамках уголовного производства", - сообщает в пятницу вечером пресс-служба областного главка полиции.

В итоге, говорится в сообщении, полиция договорилась с обществом о регулярных встречах, на которых следователи будут отчитываться о своей работе. "На ближайшую встречу будут приглашены также судмедэксперты, ведь сегодня от общества прозвучало немало вопросов в рамках именно их профессиональной компетенции. Вместе с тем каждый раз будут приглашены представители местных и региональных средств массовой информации", - рассказали в пресс-службе.

В пятницу же следователь в уголовном производстве подробно рассказал об обстоятельствах обнаружения тела, сборе доказательств и ходе расследования. Он сообщил, что пока делать однозначные выводы рано, ведь продолжаются экспертизы. После результатов экспертиз полиция и общество получат ответы на ключевые вопросы об обстоятельствах смерти подростка.

По договоренности, в понедельник в такой встрече вновь будет участвовать руководитель ГУ Нацполиции в области.

"Полиция заинтересована в том, чтобы расследование было объективным и максимально публичным, поэтому прошу общество не нагнетать ситуацию вокруг этой трагедии", - сказал Алехин.

Также в облполиции отметили, что правовая квалификация, по которой было открыто производство, а это ч.3 ст.276 Уголовного кодекса Украины (нарушение эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее гибель людей), является предварительной.

Как сообщалось, по состоянию на вечер пятницы второй день продолжаются протесты жителей г. Прилук Черниговской области, которые вышли под стены горотдела полиции с требованием справедливого расследования гибели 14-летнего школьника Дениса Чаленко, тело которого обнаружили у железнодорожных путей 29 октября.

Как сообщает ТСН канала 1+1, несколько десятков горожан продолжают протестовать и вечером в пятницу, они запалили шины, не верят в официальную версию гибели школьника. Однако родители погибшего и протестующие уверены, что парня сына жестоко убили - они нашли следы крови в нескольких сотнях метров от места, где было найдено тело школьника, свидетельствующие об избиении. Протестующие заявляют, что полиция упорно не хочет замечать все эти доказательства.

По информации канала, в полиции протестующим заявили, что гибель в результате столкновения с поездом лишь одна из версий, будут рассматриваться и другие. В то же время, под давлением протестующих, тело школьника перевезли в Киев, где проведут судмедэкспертизу. Кроме того, полиция пообещала рассмотреть все версии гибели.