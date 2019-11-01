СБУ ликвидировала механизм нелегального производства дизтоплива и бензина в Харьковской и Полтавской областях

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность подпольных производителей бензина и дизельного топлива, которые нанесли ущерб государству на сумму более чем 5 млн евро.

"Оперативники спецслужбы установили, что нелегальное производство осуществлялось на нефтеперерабатывающих заводах в Харьковской и Полтавской областях. Официально эти предприятия производят нефтепродукты не подакцизной группы. Злоумышленники также использовали резервуарные мощности в этих регионах", - сообщает пресс-центр СБУ в пятницу.

Так, производители продавали нелегальную продукцию без уплаты акциза через подконтрольные коммерческие структуры на АЗС в восьми областях Украины. По предварительным подсчетам, только в 2019 году организаторы противоправного механизма незаконно изготовили и реализовали по поддельным документам более 20 тыс. тонн топлива.

"На трех заводах в г.Мерефа Харьковской области, г.Сагайдак и г.Кременчуг Полтавской области наложены аресты на активы дельцов", - сказано в сообщении.

В рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.364, ч.2 ст.204 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.