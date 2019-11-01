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20:39 01.11.2019

Отец Екатерины Гандзюк пригласил Зеленского на акцию "Год без Кати"

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Отец Екатерины Гандзюк пригласил Зеленского на акцию "Год без Кати"

Отец погибшей активистки, советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк Виктор пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить акцию "Год без Кати", которая состоится 4 октября у здания Офиса президента.

"4 ноября проходит год, как не стало Кати (...) Год, за который ни один из организаторов и заказчиков жестокого и циничного убийства не был наказан. Не наказаны и те, кто покрывал преступление. В день смерти Кати в 19:00 по всей Украине и миру пройдет акция. Приходите, я буду ждать вас на акции возле Офиса президента. Почтите вместе с нами светлую память Кати. Покажите, что вы на нашей стороне, а не с обнаглевшими региональными элитами", - говорится в видеообращении, опубликованном на странице Гандзюка на странице в Фейсбук в пятницу.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.

Были задержаны пятеро подозреваемых в покушении на Гандзюк, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

В феврале 2019 года Шевченковский районный суд г.Киева продлил до 3 июля сроки досудебного расследования в уголовном производстве по убийству Гандзюк по подозрению председателя Херсонского облсовета Мангера, помощника народного депутата Игоря Павловского, экс-участника АТО Сергея Торбина и Алексея Левина (Москаленко) в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.27 (виды соучастия), п.п.4, 6, 11, 12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

7 мая Генпрокуратура Украины утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк.

6 июня Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием пятерых обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы (разные сроки).

22 октября Рябошапка пообещал через несколько месяцев продемонстрировать результаты расследования уголовного производства об убийстве Гандзюк.

Теги: #гандзюк #зеленский #акция
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