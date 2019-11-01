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19:29 01.11.2019

Количество посетителей Чернобыльской зоны за 10 мес.-2019 выросло на 75%

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Количество посетителей Чернобыльской зоны за 10 мес.-2019 выросло на 75%

Чернобыльскую зону отчуждения за 10 месяцев этого года посетило 107,6 тыс. человек, что на 74,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и является рекордно высоким показателем, сообщило Госагентство Украины по управлению зоной отчуждения в пятницу.

"Больше всего посетителей приезжают из-за границы - почти 80%. Страны-рекордсмены: Великобритания - 15738, Польша - 9378, Германия - 7826, США - 5580, Чехия - 4063 туриста. Из Украины в целом зону посетили 22468 человек", - отмечает Госагентство.

Оно указывает, что рост посещаемости начался весной, и причинами стали популярность мини-сериала "Чернобыль" компании HBO, внедрение системы "Электронный билет", создание дополнительной инфраструктуры и открытие новых маршрутов.

Согласно данным Госагентства, за минувший год число посетителей Чернобыльской зоны составило 71,87 тыс., что на 55,8% больше, чем годом ранее.

После премьеры фильма "Чернобыль" 6 мая 2019 количество туристов выросло с 6,1 тыс человек в апреле до 17,03 тыс. в октябре.

Теги: #чернобыль #статистика #посетители
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