В субботу начинается избирательный процесс первых местных выборов в 86 ОТГ – ЦИК

В субботу, 2 ноября, начинается избирательный процесс первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов в 86 объединенных территориальных общинах (ОТГ).

Как сообщает в пятницу пресс-служба Центризбиркома, избирательный процесс начинается в 69 сельских, 16 поселковых, 1 городской ОТГ в 21 области Украины, которые назначены на 22 декабря 2019г. "В общем, по предварительным подсчетам в этих выборах смогут принять участие более 380 тыс. избирателей", - говорится в сообщении.

18 октября Комиссия утвердила Календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению первых выборов в ОТГ 22 декабря 2019г.

В соответствии с Календарным планом до 9 ноября включительно районные избкомы должны создать сельские, поселковые, городские избирательные комиссии (ТИК) и сформировать их состав.

До 11 ноября включительно общественные организации, к уставной деятельности которых относятся вопросы избирательного процесса и наблюдения за ним, зарегистрированные в установленном законом порядке, могут обратиться в ЦИК с ходатайствами о разрешении иметь официальных наблюдателей на первых местных выборах.

До 13 ноября включительно ТИК должны образовать территориальные, одномандатные избирательные округа для проведения первых местных выборов, количество которых должно составлять 1734 избирательных округа.

С 2 до 16 ноября включительно партии должны представить в ЦИК копии решения высшего руководящего органа партии об участии ее местных организаций в первых местных выборах вместе с копией устава партии.

С 18 ноября начинается процесс выдвижения кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы на соответствующих местных выборах.

До 27 ноября включительно продлится представление в ТИК документов для регистрации кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы.

До 28 ноября включительно территориальные избиркомы будут принимать решение о регистрации кандидата (кандидатов) в депутаты, кандидата на должность сельского, поселкового, городского головы или об отказе в регистрации.

До 3 декабря включительно ТИК будут принимать решение об отмене регистрации кандидата в депутаты, кандидата на должность сельского, поселкового, городского головы.

До 4 декабря включительно ТИК должны утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования в соответствующем избирательном округе.

До 16 декабря включительно ЦИК должна принять решение о регистрации или об отказе в регистрации официальных наблюдателей от иностранных государств, международных организаций.

До 16 декабря включительно ТИК должны обеспечить изготовление полиграфическими предприятиями избирательных бюллетеней.

"Общая сумма, предусмотренная утвержденным ЦИК Распределением субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на подготовку и проведение первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТГ и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 22 декабря 2019г, составляет 21 млн 842,2 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Также в ЦИК напомнили, что в течение почти четырех предыдущих лет, с 25 октября 2015г до 30 июня 2019г Центральной избирательной комиссией были назначенв первые местные выборы в 896 ОТГ. Следовательно, после проведения выборов 22 декабря общая численность всех вместе взятых первых выборов в ОТГ составит 982.