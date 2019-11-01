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18:26 01.11.2019

Рассмотрение дела о мере пресечения для Дубневича перенесли

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Рассмотрение дела о мере пресечения для Дубневича перенесли

Высший антикоррупционный суд перенес рассмотрение вопроса о мере пресечения народному депутату (группа "За будущее") Ярославу Дубневичу в деле о возможном получении им неправомерной выгоды в размере более 93 млн грн.

Как сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", суд принял решение перенести рассмотрение данного вопроса на субботу, 2 ноября. Заседание состоится в Высшем антикоррупционном суде в 11:30.

Дубневича подозревают в уголовном преступлении, предусмотренным ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением).

Как утверждает САП, Дубневич воспользовался своим статусом народного депутата и главы транспортного комитета парламента, чтобы в сговоре с руководителями предположительно подконтрольных ему предприятий, получить неправомерную выгоду в размере более 93 млн грн на сделке с поставкой комплектующих для "Укрзализници". Бывшему главе транспортного комитета Рады грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил суд избрать подозреваемому нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней с альтернативой внесения залога в 93 млн грн.

Теги: #суд #дубневич
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