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18:38 01.11.2019

Боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала пятницы, в том числе из 120мм минометов

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Боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала пятницы, в том числе из 120мм минометов

В течение суток пятницы 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", - говорится в вечерней сводке пресс-центра, обнародованной на странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 3 обстрела позиций Объединенных сил: дважды вблизи н.п.Старогнатовка - из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку н.п.Новогнатовка - из СПГ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики осуществили 2 обстрела наших позиций: у Майорская – из СПГ; неподалеку Луганского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия и ручных противотанковых гранатометов.

Теги: #всу #оос #боевики #обстрел #сводка
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