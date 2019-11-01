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17:19 01.11.2019

Дело обвиняемого в нападении на посольство РФ Николая Рудьковского рассмотрит суд в Москве

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Дело обвиняемого в нападении на посольство РФ Николая Рудьковского рассмотрит суд в Москве

Московский городской суд рассмотрит дело бывшего депутата Верховной Рады Украины Николая Рудьковского, участвовавшего в налете на посольство России в Киеве в 2014 году, сообщили "Интерфаксу" в Генеральной прокуратуре РФ.

"Заместитель генерального прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Украины Николая Рудьковского. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 360 УК РФ (участие в нападении на служебные помещения и транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, совершенное в целях осложнения международных отношений)",- сказали в надзорном ведомстве.

По данным следствия, в июне 2014 года Рудьковский, являясь депутатом Верховной Рады Украины, "совместно с неустановленными лицами из числа активистов украинской националистической организации "Правый сектор", чья деятельность запрещена на территории РФ, принял участие в нападении на российское посольство, расположенное в Украине в г. Киеве".

При этом, полагают в Генпрокуратуре, целью нападения являлось осложнение международных отношений РФ с Украиной и другими государствами.

В сентябре 2018 года Рудьковский был задержан на территории Российской Федерации и на основании судебного решения заключен под стражу, сказали в пресс-службе.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу.

Теги: #рф #рудьковский #суд
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