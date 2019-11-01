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15:56 01.11.2019

Полиция обнаружила тайник с оружием и боеприпасами, связанный с киллером, устроившим перестрелку в Харькове

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Полиция обнаружила тайник с оружием и боеприпасами, связанный с киллером, устроившим перестрелку в Харькове

В ходе расследования перестрелки, которая произошла в Харькове на ул.Клочковская 25 октября, полиция обнаружила тайник с оружием и боеприпасами, связанный с главным фигурантом дела.

"Оперативные мероприятия по дополнительному исследованию участков в садовом кооперативе, находящихся в собственности главного фигуранта уголовного производства, .. проводились работниками аппарата следственного управления областного главка полиции, Управления уголовного розыска, следователями Новобаварского отдела полиции под процессуальным руководством областной прокуратуры. На участке, расположенном в одном из районов Харьковской области, правоохранители нашли ящик с патронами и гранатомет РПГ" - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Обнаружить тайник правоохранителям помогла служебная собака. Для исследования всей изъятого оружия назначена комплексная судебная экспертиза.

Как сообщили корреспонденту агентства Интерфакс-Украина в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, следователям еще не удалось допросить Георгия Исакова, раненого в результате перестрелки. По словам собеседника агентства, врачи еще не позволяют ему общаться с правоохранителями.

Как сообщалось, 25 октября около 12:05 в Харькове на ул.Клочковская произошла перестрелка, в результате которой были ранены бывший "оплотовец" Георгий Исаков, другой - его "правая рука" Владимир Борох ("Тайсон"). Борох умер в машине скорой помощи. В тот же день киллер Алексей Титов подорвал себе гранатой, когда его пыталась задержать полиция.

Происшедшее квалифицировано как "умышленное убийство", "покушение на умышленное убийство" (ст.115 УК), "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" (ст.263 УК). Постановлением прокурора эти уголовные производства объединены в одно.

Кроме того, следователем Новобаварского отдела полиции проводится досудебное расследование по факту самоубийства Титова и внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительного органа.

28 октября начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко сообщил, что наиболее вероятной версией перестрелки является заказное убийство, связанное с коммерческой или криминальной деятельностью потерпевших.

Теги: #полиция
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