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15:10 01.11.2019

Пристайко о подготовке к освобождению удерживаемых лиц: Списки обрабатываются, но они закрыты

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Пристайко о подготовке к освобождению удерживаемых лиц: Списки обрабатываются, но они закрыты

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что списки удерживаемых лиц для обмена с Россией закрыты, чтобы не ставить сам процесс под угрозу.

"Списки обрабатываются, но они закрыты, чтобы не ставить под угрозу обмен. Количество, я думаю, в этот раз не будет точным - один к одному, а обмен будет еще более чувствительным", - сказал он журналистам в пятницу в Киеве.

Ранее в интервью "Телевизионной службе новостей" (ТСН) глава МИД сообщил, что в рамках подготовки к освобождению удерживаемых лиц осуществляется подбор кандидатов: "Сейчас мы готовимся к еще более масштабному обмену. (...) Это не период ожидания, это период подбора подходящих кандидатов на обмен, изучение их дел и одновременно возможность освобождения".

Теги: #обмен_пленными #пристайко
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