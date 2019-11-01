Пристайко о подготовке к освобождению удерживаемых лиц: Списки обрабатываются, но они закрыты

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что списки удерживаемых лиц для обмена с Россией закрыты, чтобы не ставить сам процесс под угрозу.

"Списки обрабатываются, но они закрыты, чтобы не ставить под угрозу обмен. Количество, я думаю, в этот раз не будет точным - один к одному, а обмен будет еще более чувствительным", - сказал он журналистам в пятницу в Киеве.

Ранее в интервью "Телевизионной службе новостей" (ТСН) глава МИД сообщил, что в рамках подготовки к освобождению удерживаемых лиц осуществляется подбор кандидатов: "Сейчас мы готовимся к еще более масштабному обмену. (...) Это не период ожидания, это период подбора подходящих кандидатов на обмен, изучение их дел и одновременно возможность освобождения".