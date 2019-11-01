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14:29 01.11.2019

Суд в Гааге отклонил ходатайство Украины об отводе судьи по делу о "скифском золоте"

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Суд в Гааге отклонил ходатайство Украины об отводе судьи по делу о "скифском золоте"

Апелляционный суд в Гааге отказал Украине в отводе судьи по делу о скифском золоте.

Как сообщается на сайте суда, оснований для отвода судьи обнаружено не было.

"На основании поданых документов и рассмотрения дела на слушании суд считает, что не сложилось никаких обстоятельств, которые бы убедительно свидетельствовали о наличии предвзятости", - указывается в решении суда.

Как сообщалось, в сентябре 2019 года Министерство юстиции Украины заявило, что в связи с рядом обстоятельств судья Апелляционного суда Амстердама, рассматривающий дело, может быть предвзят. Так, судья в течение нескольких лет осуществлял представительство интересов российской компании "Промнефтьстрой" в деле против ОАО "НК "ЮКОС", поэтому фактически защищал интересы Российской Федерации как основного интересанта в решении дела в пользу "Промнефтьстроя". Кроме того, представительство интересов "Промнефтьстроя" он осуществлял в тесном сотрудничестве с адвокатами, которые представляют интересы крымских музеев.

Выставка "Крым. Золотой остров в Черном море", представляющая коллекцию скифских золотых украшений, была сформирована в музее Алларда Пирсона из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, четыре - в Крыму. Так как Нидерланды не признали российскую аннексию Крыма, произошедшую уже после открытия выставки, возник вопрос о том, кому возвращать коллекцию – 565 музейных предметов общей страховой стоимостью 10 млн евро.

На часть коллекции, принадлежащую крымским музеям, после оккупации заявила свои права Российская Федерация. Украина в свою очередь заявляет, что "экспонаты не могут быть возвращены на оккупированную территорию, которая временно находится не под украинским контролем, их надо передать непосредственно государству Украина".

В декабре 2016 года Окружной административный суд Амстердама признал права Украины на коллекцию и постановил передать её в Киев. В марте 2019 года начался новый виток дела – в Апелляционном суде Амстердама.

16 июля 2019 года Апелляционный суд вынес предварительное решение и запросил у Украины и музеев Крыма дополнительную информацию по спору.

Теги: #скифское_золото #суд #гаагский_суд
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