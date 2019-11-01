Бизнесмен Ярославский на прямом включении у российского ведущего Соловьева рассказал о своих планах по восстановлению Донбасса

Украинский бизнесмен, владелец и президент группы DCH Александр Ярославский в четверг на прямом включении в эфир российской телепрограммы "Вечер с Владимиром Соловьевым" отметил, что будет рад, если анонсированные им инвестиции в строительство нового аэропорта в Донецке помогут реинтегрировать Донбасс.

Как сообщила пресс-служба компании DCH, во время эфира в ответ на вопрос российского ведущего о реалистичности планов восстановления целостности Украины, Ярославский сказал: "Если хоть какую-то капельку или какую-то лепту внесу тем, что я предложил отстроить Донецкий аэропорт, если это хоть как-то поможет - я об этом мечтаю, я буду просто счастлив. А повлиять на все остальное я не могу. Я могу влиять только на то, чем я управляю".

Он пояснил ведущему, что группа DCH имеет успешный опыт строительства и эксплуатации международного аэропорта "Харьков", а в апреле 2020 года планирует приступить к реконструкции международного аэропорта в городе Днепр.

29 октября инвестиционная деятельность Ярославского активно обсуждалась участниками российского ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" в связи с заявлением бизнесмена о готовности вложить $100 млн в возрождение Донецкого аэропорта. В ответ на "неоднозначные оценочные суждения" ведущего и гостей программы Ярославский в открытом письме предложил Соловьеву устроить телемост, чтобы прояснить ситуацию.