В Петровском были обстрелы 30 октября, будет пересмотр даты разведения

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил о фиксации обстрелов в Петровском 30 октября, поэтому дата разведения сил и средств (ранее было согласовано 4 ноября) на этом участке будет пересмотрена.

"Действительно обстрелы были, и мы ожидаем пересмотра даты разведения, поскольку считаем 7 дней с обстрелов. Последние обстрелы были 30 октября", - сказал глава Минобороны на брифинге в пятницу в Киеве.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский 31 октября заявил, что разведение сил в районе Петровского запланировано на 4 ноября.

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ 29 октября зафиксировала обстрелы возле Петровского, что указано в отчете миссии.

Как известно, условием для начала разведения сил и средств на Донбассе является 7-дневное соблюдение на участке режима тишины.