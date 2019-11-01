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13:06 01.11.2019

Россия усиливает оккупационные войска на Донбассе танками и 122-мм установками "Гвоздика"

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Россия усиливает оккупационные войска на Донбассе танками и 122-мм установками "Гвоздика"

Российское командование продолжает усиление оккупационных войск на Донбассе запрещенным Минскими соглашениями вооружением, в частности, передислоцирует к линии столкновения танки и 122-мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", сообщил сайт Министерства обороны Украины со ссылкой на Главное управление разведки.

"Российское командование продолжает усиливать оккупационные войска на передовой запрещенным Минскими договоренностями вооружением. Так, под видом подготовки к масштабным совместным учениям противник на отдельных направлениях осуществляет переброс к линии столкновения танков и 122-мм самоходных артиллерийских установок "Гвоздика", - говорится в сообщении.

Кроме того, боевики держат в готовности к применению дежурные огневые средства, пополняют на полевых складах передовых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов (АК) ВС РФ запасы боеприпасов, в том числе мин и артиллерийских снарядов.

Теги: #оос #танки #минобороны #рф #ордло #гвоздика
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