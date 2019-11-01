Все станции метро в Киеве работают в обычном режиме, информация о минировании не подтвердилась

Саперы завершили проверку станции метро "Театральная" в Киеве.

Информация о минировании станции не подтвердилась, взрывоопасные предметы не обнаружены, сообщил КП "Киевский метрополитен" в Facebook. Станция и пересадка на станцию "Золотые ворота" открыты для пассажиров.

Как сообщалось, в 10:05 поступило анонимное сообщение о минировании станций "Театральная" и "Крещатик". Станции были закрыты на вход и выход, поезда следовали без остановок. Станция "Арсенальная" также была закрыта на вход из-за увеличения пассажиропотока.