События

12:32 01.11.2019

В Украине к воскресенью немного потеплеет

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В Украине к воскресенью немного потеплеет

В выходные холодный воздух начнет отступать на восток, а с юго-запада Европы в Украину переместится более теплая воздушная масса, сообщил Укргидрометцентр.

Ожидается усиление ветра в большинстве областей, кроме востока. Небольшой дождь вероятен местами на западе и севере страны.

2 ноября - без осадков, лишь в западных областях днем местами небольшой дождь. Ветер южный, 7-12 м/с, днем на Правобережье порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла; в восточной части ночью 7-12° мороза, днем 1-6° тепла; на Закарпатье и крайнем юге страны ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 6-11° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 2 ноября самая высокая температура днем была +17 в 1926 году, самая низкая ночью -10,4 в 1979 году.

3 ноября в западных и местами в северных областях небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Ветер южный, 7-12 м/с, кроме большинства западных и восточных областей, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, днем 7-12°, на юге Одесской области, Закарпатье и Прикарпатье до 16° тепла; в восточной части ночью 3-8° мороза, днем 4-9° тепла.

В Киеве ночью в воскресенье небольшой дождь, днем без осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 10-12°.

Теги: #погода #прогноз
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