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12:24 01.11.2019

Станция метро "Крещатик" в Киеве возобновила работу после "минирования"

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Станция метро "Крещатик" в Киеве возобновила работу после "минирования"

Станция метро "Крещатик" и пересадка на станцию "Майдан Независимости" снова открыты для пассажиров.

Как сообщает КП "Киевский метрополитен" в Facebook, по итогам проверки взрывоопасные предметы не обнаружены. Станции работают в обычном режиме.

Станция "Арсенальная", ранее закрытая на вход из-за повышения пассажиропотока, также работает в обычном режиме.

На станции "Театральная" продолжается проверка.

Как сообщалось, станции "Театральная" и "Крещатик" были закрыты из-за поступившего анонимного сообщения о минировании. На время проведения проверки поезда следовали мимо станций без остановок.

Теги: #крещатик #метро #минирование
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Интерфакс-Украина
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