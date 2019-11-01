Станция метро "Крещатик" в Киеве возобновила работу после "минирования"

Станция метро "Крещатик" и пересадка на станцию "Майдан Независимости" снова открыты для пассажиров.

Как сообщает КП "Киевский метрополитен" в Facebook, по итогам проверки взрывоопасные предметы не обнаружены. Станции работают в обычном режиме.

Станция "Арсенальная", ранее закрытая на вход из-за повышения пассажиропотока, также работает в обычном режиме.

На станции "Театральная" продолжается проверка.

Как сообщалось, станции "Театральная" и "Крещатик" были закрыты из-за поступившего анонимного сообщения о минировании. На время проведения проверки поезда следовали мимо станций без остановок.