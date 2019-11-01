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11:37 01.11.2019

Боевики в октябре потеряли не менее 33 человек погибшими – разведка Объединенных сил

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Боевики в октябре потеряли не менее 33 человек погибшими – разведка Объединенных сил

Незаконные вооруженные формирования, действующие на востоке Украины, потеряли 33 человека погибшими и 63 ранеными в течение октября 2019 года, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook в пятницу со ссылкой на данные разведки.

"По информации разведки Объединенных сил, в октябре 2019 года потери незаконных вооруженных формирований так называемых "ЛДНР" и боевиков Российской Федерации составили 96 человек. Из них безвозвратных - 33 человека. Это только достоверно подтвержденные потери врага, которые могут быть меньше реальных", - говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что военнослужащие Объединенных сил открывают огонь по противнику в случае угрозы жизни и здоровью, захвата территорий, проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп в качестве адекватного ответа.

Теги: #оос #ордло
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